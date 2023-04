CHECK - Neen, deze foto van een voetafdruk bewijst niet dat de maanlanding nep was

"One small step for man, a giant leap for mankind", sprak Neil Armstrong in juli 1969 zijn inmiddels beroemde woorden. Armstrong en zijn collega Buzz Aldrin waren in die tijd de eerste mensen die voet op de maan zette. Al werd dat ook toen niet door iedereen geloofd. De maanlanding, die uitgezonden werd op televisie, was volgens sommigen het werk van acteurs en Hollywoodproducers.