Staatssecretaris De Moor roept asielzoekers op om Brussels kraakpand te verlaten: "Ze zullen niet meer op straat moeten slapen"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zegt begrip te hebben voor de situatie van de asielzoekers. "Er is een tekort aan opvangplaatsen en dat krijgen we niet op de hele korte termijn opgelost", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1. Volgens De Moor heeft Fedasil (de federale overheidsdienst die bevoegd is voor asielopvang, red) een wachtlijst. "Elke dag worden mensen op die wachtlijst gecontacteerd om hen een opvangplaats aan te bieden", zegt De Moor.

"Maar het zou niet rechtvaardig zijn om de mensen die in dit gebouw zitten voorrang te geven op mensen die al veel langer op die wachtlijst staan", vindt De Moor. Ze wil dus niet ingaan op de eis van de krakers. Wel is er een tijdelijke oplossing voorzien. "In samenwerking met het Brussels Gewest hebben we voor een tijdelijke opvangplaats gezorgd. Ik garandeer dat ze daar kunnen blijven tot er plaats vrij is in de reguliere opvang", zegt De Moor.