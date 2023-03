Langer dan een gemiddelde lijnbus: dinosaurus met nek van 15 meter lang ontdekt

"Mamenchisaurus sinocanadorum is misschien wel de sauropode met de langste nek tot nu toe, maar de kans is groot dat er in die periode nog veel grotere en langere sauropoden rondliepen", zegt hoofdonderzoeker Andrew Moore.



"Tenzij we graag willen geloven dat we net toevallig de grootste sauropode ooit gevonden hebben, moeten we er altijd van uit gaan dat er nog grotere exemplaren zijn. We kunnen alleen maar hopen dat deze titanen gefossiliseerd zijn en gewoon wachten om ontdekt te worden."