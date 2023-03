Ondanks paniek over banken verhoogt ECB toch rente met 0,5 procent

In een persconferentie maakt voorzitter Christine Lagarde ook de voorspellingen van de ECB bekend. Die voorspelt dat de inflatie dit jaar zal dalen naar 5,3 procent. In december ging ze nog uit van inflatie van 6,3 procent. In 2025 zou de inflatie op 2,1 procent uitkomen, wat in de buurt van de doelstelling ligt.