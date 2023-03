Eerste blik in het gerestaureerde kasteel van Gaasbeek: "Terug naar de tijd van de laatste markiezin"

Dat is ook te zien in de grote ridderzaal. "Daarin hebben we de geschiedenis van het kasteel afgebeeld. Dat is echt een impressionante zaal", vertelt Tess terwijl ze Margaux door het kasteel leidt. De wandschilderingen in de ridderzaal bleven doorheen de jaren vrij goed bewaard maar in andere kamers was dat niet het geval. "Het is bijna niet te begrijpen dat die wandschilderingen in de jaren 60 werden overschilderd met witte verf. Maar dat was toen een gangbare interpretatie van wat een museum moest zijn."