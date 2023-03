Burgemeester Puurs-Sint-Amands legt eerste steen van nieuw gemeentehuis

De bouw van een nieuw gemeentehuis in Puurs-Sint-Amands is officieel gestart. Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft de eerste steen gelegd. "Een nieuw gemeentehuis is toch wel een mijlpaal", zegt Van den Heuvel. "Voorheen zaten onze diensten verspreid op een drietal plaatsen in oude gebouwen. Dus er was dringend nood aan vernieuwing."