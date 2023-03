FOD Justitie stelt stad Herentals gerust over loods voor opslag van wapens en drugs: "Kan op veilige manier gebeuren"

De FOD Justitie wil een loods aan de Geelseweg in Herentals inrichten om bewijsstukken van misdrijven op te slaan, zoals drugs, wapens en munitie. Voor het gebruik van de loods werd eerder al een omgevingsvergunning aangevraagd. Later volgde ook nog een aparte aanvraag voor een vergunning voor de opslag van springstoffen. "Toen dat bekend werd, zorgde dat voor heel wat ongerustheid bij de inwoners. We werden overstelpt met vragen waar we geen antwoord op konden bieden", zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). "Daarom hebben we een overleg gevraagd zodat we kunnen duiden wat er aan de hand is en welke veiligheidsmaatregelen er genomen worden."