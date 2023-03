Personeel NMBS en De Lijn steeds vaker slachtoffer van agressie: "Belangrijk om slachtoffers niet in twijfel te trekken"

"Er is een heel scala aan vormen van agressie", reageert criminologe Iris Steenhout (VUB) in "Terzake". Ooit is zij zelf treinbegeleider geweest. "De fysieke agressies komen binnen, maar ook de dagelijkse verbale agressies. Het is belangrijk om het onderscheid te maken en het personeel vormingen te geven om daarmee om te gaan. Airhostesses bijvoorbeeld zijn daarvoor opgeleid en je ziet dat zij agressieve reizigers in een beperkte ruimte kunnen bedaren."

"Je moet de situatie soms kunnen de-escaleren. Je moet beseffen wanneer je moet weglopen. Je voelt bijvoorbeeld ook aan wanneer iemand onder invloed is. Als iemand een wapen heeft, hoop ik dat je niet gewoon wegloopt, maar ook de hulpdiensten belt."