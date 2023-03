Geen prestigieuze jumping in Knokke dit jaar door nieuw golfterrein van Paul Gheysens

"Het is alvast jammer dat de paarden ons dit jaar links zullen laten liggen", vindt Wittesaele. "Dit evenement lokt mooi cliënteel naar onze gemeente, maar we begrijpen de beslissing. Zo’n event verhuizen, is geen sinecure. We kunnen wel garanderen dat Hippique gewoon in Knokke-Heist blijft. Met de komst van Cirque du Soleil hebben we alvast een degelijke vervanger voor dit jaar."