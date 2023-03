Gent start met opleiding sociale media voor personeel na ongepaste TikTok-video

Een maand geleden werden twee zorgkundigen van het woonzorgcentrum Zuiderlicht op de vingers getikt nadat een TikTok-filmpje was opgedoken waarin ze een bewoner beledigden. Ze kregen een sanctie en de stad beloofde werk te maken van een opleiding rond sociale media om nieuwe incidenten in OCMW-rusthuizen te vermijden. De vorming start vandaag in Zuiderlicht en zal later in alle stadswoonzorgcentra gegeven worden.