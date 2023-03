Politie van Geraardsbergen en Lierde zet in op domiciliefraude: "Betere samenwerking om fraudeurs op te sporen"

"Tegenwoordig hebben veel mensen het niet gemakkelijk, het is dan ook belangrijk dat zij die recht hebben op een uitkering of steun die ook krijgen, maar het is ook belangrijk dat fraudeurs eruit gehaald worden", zegt commissaris Lauwaet.

De aanpak van domiciliefraude is dan ook een van de prioriteiten in het Zonaal Veiligheidsplan van politie Geraardsbergen/Lierde. "Daarom hebben we een protocolakkoord afgesloten met het parket van Oost-Vlaanderen, het arbeidsauditoraat en onze sociale huisvestingsmaatschappijen uit de zone. Het is de bedoeling om informatie te krijgen van de huisvestingsmaatschappijen om na te gaan wie er fraudeert met uitkeringen en met sociale woningen."