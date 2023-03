Uitgebreid onderzoek in Limburg moet duidelijk maken of wandelgewoontes afgelopen jaren veranderd zijn

Twintig vrijwilligers gaan de komende acht maanden met een tablet op stap in alle Limburgse wandelgebieden. Ze gaan er wandelaars ondervragen over hun wandelgewoontes. Nele Postelmans, wandelcoördinator bij de Regionale Landschappen: "We gaan dus polsen naar de gemiddelde afstand die ze wandelen, waarom ze voor een bepaald wandelgebied gekozen hebben, of ze met hun smartphone wandelen, of er voldoende rustbanken zijn bijvoorbeeld of speelelementen voor de kinderen. Eigenlijk peilen en we naar hun algemene tevredenheid."