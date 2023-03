Helmut Lotti en Metejoor geven benefietconcerten voor restauratie van Kasteel van Horst in Holsbeek

Voor de eenmalige herneming van Helmut Lotti Goes Classic trommelt de zanger een 40-koppig orkest op. De meeste muzikanten waren er in de jaren 90 ook al bij en ook dirigent André Walschaert is er 25 jaar later opnieuw bij. "Het wordt dus eigenlijk een reünie voor een ruïne", grapt Lotti. Het Kasteel van Horst is het decor in de stripreeks over de Rode Ridder. Een reeks waar ook Helmut als kind fan van was. "Toen ik klein was, waren die albums nog in het zwart-wit. Ik heb in al die boeken altijd alleen zijn cape rood gekleurd."