Hoe kijken Limburgse boeren naar succes van BBB in Nederland?

Lotte Arkens, de voorzitter van de Groene Kring in Limburg, blijft opvallend op de vlakte over het succes van BBB. "Aandacht voor de landbouw en onze zorgen is altijd goed", stipt Arkens aan. Maar die aandacht hoeft niet van één partij te komen: "We zijn blij met elke politicus die onze zorgen echt ter harte neemt".



Bovendien is de context in Nederland en Vlaanderen ook echt anders, meent ze. "In Nederland heb je meer partijen die snel veel succes hebben rond één thema, in dit geval de landbouw. Het partijpolitieke landschap is in Vlaanderen toch echt anders en door de kiesdrempel is het ook veel moeilijker om snel succes te hebben met zo'n partij."