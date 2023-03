Veel Belgische gemeenten kampen met huisartsentekort ondanks hogere instroom

Het aantal huisartsen in opleiding is nu gelukkig wel gestegen met 17 procent. In 2013 ging het nog over 6 procent. Toch is dat niet genoeg om in 2030 het gat op te vullen van de huisartsen die op pensioen gaan. Een derde van de huisartsen is nu ouder dan 65.

"Je kent het wel, het archetype van de oudere mannelijke huisarts die tot 80 uur per week werkten. De instromende huisartsen willen niet zoveel uren werken, en werken zo'n 50 uur per week. En dat is goed. Het is belangrijk dat onze huisartsen niet overwerkt zijn en dat ze met energie in hun job staan. Maar dat betekent ook dat, ondanks het stijgende aantal huisartsen, de uren niet opgevuld raken.3