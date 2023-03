Van nul ervaring tot grootste partij van Nederland: is de BBB er klaar voor?

De BoerBurgerBeweging heeft in Nederland een historische zege geboekt bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij komt zo de Eerste Kamer binnen met amper of geen ervaring. Is de BBB daar klaar voor? "Geen enkele partij heeft zoveel tijd, energie en geld gestoken in onze mensen klaar te stomen om te besturen", vertelt Kees Hanse, de Zeeuwse lijsttrekker voor de BBB, in "De ochtend" op Radio 1.