Beste Belgische Taekwondoka ooit Jaouad Achab opent academie in Permeke-garage op Antwerpse Kiel: "Vooral kinderen warm maken voor de sport" 

Maar niet alleen op het vlak van sporten wil Achab discipline kweken. De academie zet immers ook sterk in op huiswerkbegeleiding. "Mijn vrouw, die ook topsporter is, staat op het punt haar opleiding tot leerkracht lager onderwijs af te ronden. Daarom leek het ons ideaal om het sporten te combineren met huiswerkbegeleiding. Veel ouders missen de tijd om hun kind bij te staan of naar hun sportclub te brengen. Hier kunnen kinderen na school direct aan hun huiswerk beginnen. Daarna begint de taekwondoles pas. Op het einde gaan ze met afgewerkt huiswerk en voldaan van het sporten naar huis."