De Krim is al 9 jaar in Russische handen: kan Oekraïne het betwiste schiereiland ooit heroveren?

Zeven maanden later is Housen daar nog altijd rotsvast van overtuigd, "zelfs nog meer dan in augustus". "Ik ben altijd voorzichtig in mijn antwoorden, maar militair gezien is het uitgesloten", zegt ook Joris Van Bladel van het Egmontinstituut. Aan de ene kant is de Russische verdediging er zo sterk, aan de andere kant ontbreekt het Oekraïne op dit moment aan de middelen om de Krim te heroveren en de kans is klein dat het Westen hen die zal verschaffen.

"De Krim is tot een echt fort uitgebouwd", stelt Housen, die het aantal Russische militairen op de Krim rond de 30.000 schat, "dubbel zoveel als voor de oorlog". Rusland heeft er zeer defensieve stellingen uitgebouwd, weet Housen, niet alleen op de Krim zelf, maar ook op de landengte ten noorden ervan, een verplichte doorgang naar de Krim bij een eventueel Oekraïens grondoffensief.

Dat de Krim zo zwaar verdedigd wordt, heeft natuurlijk met het strategische belang ervan voor Rusland te maken. Maar de Krim was ook een uitvalsbasis van waaruit Rusland bij het begin van de oorlog het zuiden van Oekraïne is binnengevallen. Daardoor zijn er heel veel militair materieel en manschappen aanwezig, legt Van Bladel uit. "Bovendien is de toegangsweg vanuit Rusland om meer materieel aan te voeren, vrij eenvoudig."