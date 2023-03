Na 100.000 weerberichten: zo ziet de laatste werkdag van Frank Deboosere eruit

Frank zal zich ook na zijn pensioen blijven bezighouden met zijn grote passies: het weer, het klimaat en de sterrenkunde. Hij blijft vrijwilliger bij volkssterrenwacht Mira in Grimbergen. Deboosere zal ook zijn eigen website met weetjes over weerfenomenen blijven onderhouden, en updates over het weer blijven posten op zijn Facebookpagina. Ook als campagneleider van Kom op tegen Kanker blijft hij op post.