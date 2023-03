Lubbeek sloopt oude gemeentehuis en politiekantoor

Lubbeek heeft al sinds 2000 een nieuw gemeentehuis en sinds 2021 een nieuw politiekantoor op de Gellenberg. Het oude gebouw was helemaal versleten. "Er was veel asbest aanwezig in het gebouw, het glas voldeed niet meer aan de energienormen, de elektriciteit was versleten. Het gebouw was gewoon op." De ruimte die vrij komt door de sloop van de gebouwen zal als groene zone worden ingericht.