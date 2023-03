Man aangehouden nadat hij zichzelf de hele dag opsluit in appartement in centrum van Relegem na bezoek van deurwaarder

Donderdagnamiddag was de buurt rond de Dorpsstraat in Relegem een tijd lang afgesloten. De politie deed dat uit voorzorg nadat een man zichzelf sinds vanmorgen had opgesloten in zijn appartement, na een bezoek van de deurwaarder. Die kwam hem vertellen dat hij uit de woning wordt gezet. Daarop sloot de man zich op in het appartement en dreigde hij ermee om zichzelf iets aan te doen.