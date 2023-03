Theatermaker Michael De Cock over heisa rond foto's in Antwerpse Arenberg: "Cultuurhuizen zoals Arenberg en Warande dreigen parochiezalen te worden"

Toch wil De Cock zich niet uitspreken over de kern van de zaak. "Maar als we het over erfgoed hebben: de Arenberg en Warande, dát is Vlaams erfgoed!" Dat beide cultuurhuizen de afgelopen maand negatief in het nieuws kwamen, betreurt hij dan ook. "Dit gaat over politieke druk en onvermogen, terwijl die cultuurhuizen een internationale bekendheid en aantrekkingskracht hebben, generaties van theatermakers hebben voortgebracht en nog steeds inspirerend werken", zegt hij nog. "We moeten die rijke traditie vooral bewaren en verderzetten."