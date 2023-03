Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS): "Elke te veel uitbetaalde euro wordt gerecupereerd"

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) is klaar en duidelijk. "Ik vind het totaal onaanvaardbaar dat hoge functionarissen vergoedingen hebben ontvangen die boven het pensioenplafond van de wet-Wijninckx liggen. De wet is gelijk voor iedereen en zal dat ook in de toekomst blijven."

Het terugvorderen van het geld dat te veel is uitbetaald zal hoe dan ook gebeuren. "De federale pensioendienst behandelt dit dossier prioritair en zet de nodige stappen. Elke euro zal worden teruggeëist en terugbetaald."

Barbara Pas en Sofie Merckx vroegen ook of er een strafklacht van de FOD Pensioen zou komen, maar daarop kregen ze geen antwoord van Lalieux. "Er is hier een frauduleus systeem op poten gezet en we moeten dus tot op het bot gaan. Ik heb genoeg van die politiek van twee maten en twee gewichten", reageert een gefrusteerde PVDA-fractieleider.