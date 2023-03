Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand van houten chalet in Mol

Bij een brand in een afgelegen houten chalet aan Gooreersels in Mol is mogelijk asbest vrijgekomen van de dakbedekking. De chalet is volledig uitgebrand. Vandaag zal de milieudienst van de gemeente Mol ter plaatse controleren of er asbest is vrijgekomen en wat de impact daarvan is op de natuur. Er zijn geen directe omwonenden, dus voor hen was er op geen enkel moment gevaar.

Toen de brandweer gisteravond ter plaatse kwam, stond de chalet al helemaal in brand. Bij de chalet stonden ook 3 gasflessen en een mazouttank. De brandweer nam de nodige maatregelen en kon een explosie voorkomen. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten.