Nieuwe recyclagefabriek voor harde plastic in Lommel

De nieuwe fabriek in Lommel zal jaarlijks 40.000 ton plastic verwerken tot regranulaat of gerecycleerde kunststofkorrels. 24.000 ton daarvan komt uit de blauwe PMD-zak van de Belgische gezinnen.

“Dankzij de goede reflexen en inspanningen van onze landgenoten die ervoor zorgen dat alle verpakkingen in de blauwe zak terechtkomen, staan we vandaag in de Europese top qua recyclage", vertelt Wim Geens, managing director van Fost Plus. Fost Plus staat in voor de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. "Het is altijd onze bedoeling geweest om die recyclage zo dicht mogelijk bij huis te houden. Deze nieuwe fabriek is de laatste stap in de creatie van een lokale circulaire economie, die van België een recyclagehub in het hart van Europa maakt."