Nieuwpoort vernieuwt zeil boven tramhalte Nieuwpoort-Stad

In Nieuwpoort is het zeil boven de tramhalte Nieuwpoort-Stad, ter hoogte van de vismijn, aan vernieuwing toe. Dat blijkt na een controle van de brandweer eerder deze week. De laatste tijd kreeg de stad steeds meer klachten binnen over het zeil. Zo waren verschillende delen kapot gewaaid, waardoor reizigers soms in de regen moesten wachten.

De gemeenteraad van Nieuwpoort was op de hoogte van de problemen en maakt een budget vrij om het zeil te vervangen. Het nieuwe zeil is op dit moment besteld. De brandweer heeft voorlopig de meest kapotte stukken van het zeil hersteld.