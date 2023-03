Tekort aan huisartsen in Opwijk, burgemeester vraagt overheid om in te grijpen: “Iedereen heeft recht op eigen huisarts”

Om het probleem op te lossen ziet professor van de Bruel wel iets in het plan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Die stelt voor om verplegend personeel in te schakelen bij huisartsen. "Het inzetten van verpleegkundigen in huisartspraktijken kan zeker helpen. Maar we willen ook graag een nieuw profiel lanceren, het profiel van huisartsassistent. Dat is dan geen volwaardige verpleegkundige, maar iemand die wel bepaalde zorgtaken op zich kan nemen. Zij kunnen ons ook mee ondersteunen om het werk gedaan te krijgen en te zorgen voor kwalitatieve zorg."