Oedelemse Markt wordt één grote feestzone tijdens Vlaanderens Mooiste

Beernem is in 2023, 2025 en 2027 Dorp van de Ronde. De officiële start is dit jaar bovendien in de Bruggestraat in Oedelem, na de officieuze start op de Brugse Markt. De renners worden rond 10.16 uur verwacht op de Oedelemse Markt. Daar wordt een grote feestzone ingericht onder de noemer "Ronde van de Markt".

"We willen er een grote volkskermis van maken", zegt Stefaan De Roo van vzw Den Bunker, een van de organiserende verenigingen. "De hele dag is er van alles te doen op de Markt van Oedelem. Iedereen is welkom. De wielerliefhebbers kunnen de wedstrijd op een groot scherm volgen. Voor wie niet van koers houdt, is er heel wat randanimatie."