Openbaar onderzoek toekomstig Park van Neerpede met zwemvijver in Anderlecht gestart

Verder is er een vernieuwing van de oevers van de Middenvijver en andere watermassa’s in het centrale deel van het park. Vandaag bestaan de oevers van zowel de Middenvijver als de Neerpedebeek nog vooral uit beton. Een van de gevolgen daarvan is dat het water te veel organisch materiaal bevat. Het zorgt voor stank in de zomer en een tekort aan zuurstof in het water. Dat leidt dan weer tot veel dode vogels en vissen. Natuurlijke oevers en wetlands moeten dat verhinderen en de biodiversiteit vergroten.