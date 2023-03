Opnieuw een bordeel minder in Wevelgem: op hoogtepunt een 30-tal, nu nog maar 4

Zo’n 100 jaar geleden was er aan de militaire luchthaven nood aan vertier voor de soldaten, weet Seynhaeve. “Later werd dat vertier vooral voor de Fransen. Strenge prostitutiewetten in hun eigen land leidden tot een aanzuigeffect in Wevelgem. Sekstoerisme dus”, concludeert hij. Tot ze er in Wevelgem ook genoeg van hadden. “Puur om de esthetiek. Want we zijn niet tegen prostitutie. Het zal zijn redenen hebben en voor sommige mensen is het belangrijk dat het bestaat. Maar het moet allemaal binnen de regels. Het is niet de bedoeling dat Wevelgem een kleurenpark of pretpark voor volwassenen wordt."