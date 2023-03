Opvallend minder inbraken in Denderleeuw en Haaltert tijdens voorbije wintermaanden

Tussen 1 november 2022 en 28 februari 2023 stelde de politie 12 inbraken vast in Haaltert en Denderleeuw. Dat zijn er opvallend minder dan tijdens de wintermaanden van de vorige jaren. Zo waren er tussen 1 november 2018 en 28 februari 2019 nog 38 inbraken in de twee gemeenten.

Dat het aantal inbraken nu is gedaald, vinden beide gemeenten opvallend, zeker omdat de straatverlichting ’s nachts werd gedoofd om energie te besparen. Er werd gevreesd dat de criminaliteit ’s nachts daardoor zou stijgen. Maar de cijfers spreken dat dus tegen, besluiten de gemeenten voorzichtig.

Mogelijk zijn er minder inbraken in Haaltert en Denderleeuw omdat er in beide gemeenten meer mobiele camera’s op straat worden ingezet. En Haaltert gaat de komende maanden nog meer vaste camera’s aankopen. Er zijn in beide gemeenten ook steeds meer buurtinformatiewerken die in heel wat wijken een oogje in het zeil houden.