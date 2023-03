Laatste kans om mythische Orient Express trein te spotten in Vlaams-Brabant en Brussel

De historische trein heeft ook een bijzondere link met ons land. De luxetrein was een idee van de Belgische ingenieur Georges Nagelmackers uit Luik. In 1876 richtte hij de Compagnie Internationale des Wagons-Lits op. Die bood als eerste in Europa luxueuze slaapwagons aan. De hoofdzetel van het bedrijf was in Brussel gevestigd.