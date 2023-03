TotalEnergies verkoopt tankstations in Duitsland en Frankrijk: is het einde van de klassieke tankstations daarmee ingezet?

Bovendien zijn er alternatieve brandstoffen zoals E-fuel en waterstof waarop auto's met een klassieke verbrandingsmotor kunnen rijden. "Je zal in de toekomst dus een uitgebreid aanbod aan brandstoffen vinden in een tankstation", vertelt Gert Verhoeven. ''Waterstof is te duur voor persoonlijk gebruik, vrachtwagens, bussen en taxi's kunnen daar wel gebruik van maken. De syntetische brandstof E-Fuel kan wel een waardig alternatief zijn voor de fossiele brandstof die we vandaag gebruiken."