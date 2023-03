Padden zijn in de war: "Wisselende temperaturen zorgen voor een lastige overzet"

Normaal gezien kent de paddentrek deze dagen zijn hoogtepunt. "Maar de piek laat op zich wachten", vertelt Pim Niesten. Hij is bioloog en maker van "Onze Natuur", een documentaire over de natuur in ons land.

"Dat heeft alles te maken met het veranderende weer. We hebben een paar warme dagen gehad. Op dat moment komen de beestjes in actie. Maar dan wordt het plots weer kouder en blijven ze rustig. Dat maakt het voor zowel dieren als overzetters lastig."