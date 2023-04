Grote angst of dierenliefde? 5 jaar na terugkeer van de wolf blijft het zoeken naar goede manier om samen te leven

In 2018 vindt er een wolf vanuit Duitsland de weg naar Vlaanderen en verstopt zich op het militair domein van Houthalen-Helchteren in Limburg. Succesvol, want eind vorig jaar zat er al een roedel van 13 wolven. Die wolven laten zich nu meer en meer zien. In zelfgemaakte filmpjes lopen ze langs huizen en in tuinen of steken rustig de straat over. Het levert unieke beelden op.