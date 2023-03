Polen gaat als eerste NAVO-land gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne

"We zullen letterlijk de eerstvolgende dagen al 4 MiG's aan Oekraïne leveren", zei de Poolse president Andrzej Duda op een persconferentie met zijn nieuwe Tsjechische collega. "We hebben zelf tien à twintig MiG's, de rest van de toestellen is nu nog in onderhoud, die zullen we later overbrengen."