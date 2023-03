Provincie Limburg steunt imkers bij het vangen van de Aziatische hoornaar

We gaan de 15.000 euro gebruiken om de Aziatische hoornaar af te vangen", zegt Jos Kerkhofs, voorzitter van de Limburgse Imkersbond. We hebben selectieve vallen gemaakt, waar enkel de Aziatische hoornaar mee gevangen wordt. De klassieke insecten van hier in de streek kunnen ontkomen via aparte openingen in de val."