Putten in wegdek van Boterlaarbaan in Deurne krijgen noodherstelling

De putten in het wegdek van de Boterlaarbaan in Deurne krijgen binnenkort een noodherstelling. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. Een volledige herstelling komt er pas ten vroegste in 2026, maar omdat de situatie op sommige plaatsen te ernstig is, zal de toplaag van het asfalt op het ergste stuk vernieuwd worden in de loop van volgende maand.