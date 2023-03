"Directie Arenberg deed aan cancelcultuur door schilderijen te vervangen": Antwerps schepen Ait Daoud over heisa rond foto's

"Cancel culture", zo verdedigt schepen Ait Daoud haar beslissing aan Radio 2 in Antwerpen. Daarmee heeft ze het over het fenomeen waarbij bepaalde (bekende) figuren uit de samenleving worden uitgesloten. "We hebben niets tegen de foto's van Lamrabat, want ze tonen onze stad in alle diversiteit. Maar ze moeten vooral een aanvulling zijn op de oude schilderijen in plaats van een vervanging." De schepen benadrukt dat op de schilderijen enkele belangrijke figuren staan, zoals Filips van Marnix, die in de zestiende eeuw burgemeester van de stad was.