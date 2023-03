Rechtbank Oudenaarde maakt zich op voor groot proces rond miljoenenfraude in internationaal tennis

Het was de Kansspelcommissie die de fraude in de tenniswereld op het spoor kwam. Tussen 2014 en 2018 werd er gegokt op kleinere tenniswedstrijden. Het onderzoek leidde naar een Armeense Belg uit Geraardsbergen. Daarop volgden huiszoekingen in heel Europa, waar ook de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij betrokken werd. Een Armeens-Belgische bende zou jarenlang tennissers in de lagere klassen hebben omgekocht. "De Kansspelcommissie had in 2015 verdachte gokpatronen vastgesteld in de tenniswereld", zegt persrechter Hendrina Gevaert van de correctionele rechtbank in Oudenaarde. "Omdat alles opgestart werd in Geraardsbergen komt de zaak voor in Oudenaarde." In deze fraudezaak werd er vooral gewed op kleinere toernooien waar meestal geen camera’s aanwezig waren. Sommige tennissers kregen een bedrag om hun wedstrijd te verliezen.