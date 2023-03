Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Een relatie die je start om iemand anders te vergeten, is de allerslechtste basis voor een relatie"

Eva heeft al een jaar "heftige gevoelens" voor iemand op haar werk. "Een relatie is geen optie, heeft geen toekomst, en kan me bovendien mijn carrière kosten. Het contact verminderen kan ook niet, want hij zit in veel projecten op mijn werk. Het blijft wel professioneel, maar ik moet er steeds erg van bekomen."

"Ik richt me nu zoveel mogelijk op het leven buiten het werk. Ik beleefde een zeer losbandige zomer, ontmoette daarna een interessante man, en we besloten exclusief te daten. Maar ondertussen voel ik mijn enthousiasme minderen. Ook bij hem: op onze laatste date zat hij in zijn jogging. Ik had gehoopt dat deze ‘relatie’ mijn gevoelens voor de man op mijn werk zou gaan wegduwen, maar ik merk dat dat niet gebeurt. Integendeel. Ooit zullen die gevoelens wel overgaan, maar wat doe ik in de tussentijd?"

BELUISTER - Rika Ponnet antwoordt op de vraag van Eva in "Nieuwe feiten":