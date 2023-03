Skatepark in Lede (opnieuw) tijdelijk dicht: "Veiligheid van skaters kan niet gegarandeerd worden"

Het skatepark in Lede is tijdelijk dicht. Er staan nog wel een paar kleine toestellen, maar de grote zijn verdwenen. Ze waren versleten en de veiligheid van de skaters kon niet langer gegarandeerd worden. Een deel van de toestellen wordt hersteld, de andere moeten vervangen worden. Het is een terugkerend probleem, want het park moest eerder al eens een jaar dicht door gelijkaardige problemen. "Er is momenteel geen budget voor betonnen constructies"