Stad Genk wil jaarlijks 1,8 miljoen vellen papier minder verbruiken en zo 55.000 euro besparen

Meer concreet moeten de stadsdiensten het aantal gebruikte A4-vellen per jaar terugbrengen van 3,8 naar 2 miljoen. Een vermindering met 1,8 miljoen vellen. Dat is mogelijk door de verdere digitalisering. Veel zaken kunnen inwoners online regelen, zonder dat er papieren formulieren afgedrukt of verstuurd moeten worden. Traditionele affiches, flyers en brochures worden ook meer en meer vervangen door digitale communicatievormen als e-nieuwsbrieven, sociale media en websites. Tenslotte is ook de interne werking in een digitale stroomversnelling beland en beschikken de medewerkers over een digitale werkplek.