Waarom nieuwe partijen in Nederland wél in één klap kunnen doorbreken, maar in België niet

"In België hebben we 11 kieskringen en komen in elke kring andere personen op. Je kiest dus voor mensen die jouw regio in het parlement vertegenwoordigen. In Nederland is er per partij één nationale lijst en kan je in heel het land op dezelfde mensen stemmen."

In België is er een kiesdrempel van 5 procent, dat is dus het aandeel dat je van de stemmen die je binnen een kieskring moet halen op aanspraak te maken op een zetel. In Nederland bestaat die drempel niet. Gemiddeld genomen heb je al aan 0,67 procent genoeg in het parlement te komen, afhankelijk van de opkomst gaat dat om ongeveer 60.000 stemmen.