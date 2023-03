Gemeente Beersel gebruikt al jaren deel van natuurgebied als opslag van materialen zonder vergunning

De gemeente gebruikt de opslagplaats al decennialang zonder vergunning. "Al ben ik wel verrast dat Groen ons nu plots op de vingers tikt, terwijl ze in de vorige legislaturen mee in het gemeentebestuur zaten. Toen was er ook geen vergunning", aldus de burgemeester. Een vreemde situatie volgens Steyaert: "Mijn vrouw is jaren schepen geweest en wist hier niets van. Het moet dus een oud dossier zijn dat al jaren gedekt is, al is het onaanvaardbaar wat daar gebeurt."