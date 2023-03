Man (50) uit Leuven schiet in bil van swingpartner omdat hij te laat kwam: 30 maanden voorwaardelijke celstraf

Een man (50) uit Leuven heeft een celstraf van 30 maanden met uitstel gekregen, nadat hij een escort in zijn bil had geschoten. De beschuldigde had samen met zijn echtgenote een swingpartner besteld, maar die kwam te laat. Toen het slachtoffer aankwam, ontstond er een discussie en schoot de man in de bil van de escort. In zijn woning vond de politie ook heel wat drugs en wapens.