Topwerk van Rembrandt van Rijn te koop op antiekbeurs in Hasselt

“Dit is een heel bijzonder stuk”, vertelt Philippe Burin, woordvoerder van de antiekbeurs. “Het schilderij is duidelijk van de hand van de 17e-eeuwse meester. Dat zien we onder meer aan de handen en de blik in de ogen. Wij zijn bijzonder blij dat we dit unieke, kostbare kunstwerk kunnen aanbieden tijdens onze beurs.”