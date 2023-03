Trefballen in augmented reality kan vanaf nu in Sport Vlaanderen Brugge

"De bril op je hoofd zorgt dat je ziet dat er ballen op je af komen, dat je bijvoorbeeld ook een schild optrekt. De digitale elementen worden toegevoegd aan de echte wereld, waar je ook nog je tegenstanders ziet. Pokémon GO is de bekendste toepassing van augmented reality (AR), waarbij digitale beestjes in de echte wereld tevoorschijn komen en hier wordt ongeveer hetzelfde principe toegepast."

"Daardoor kan het wel wat vreemd zijn voor de mensen die staan te kijken, want zij zien extra elementen niet. Zij zien alleen maar sporters die rare bewegingen maken, maar voor de spelers zelf is het intensief. Het is een echte work-out waarbij je zweet en het is vooral heel plezant", lacht Van Tuyckom.