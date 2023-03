Verpleger uit Ieper die kwetsbare patiënten verkrachtte en aanrandde, krijgt 4 jaar cel waarvan de helft met uitstel

De advocaat van Lynn De Pelsmaeker, Wouter Buyck, is tevreden met de uitspraak. "Het belangrijkste voor mijn cliënte is dat die man geen nieuwe slachtoffers kan maken", zegt hij, "maar ook dat ze wordt geloofd. Tot op de zitting bleef hij ontkennen dat hij haar iets had aangedaan, wat uiteraard zeer kwetsend was." Lynn zelf reageert ook opgelucht: "Voor mij en de andere slachtoffers is het cruciaal dat justitie de zaak ernstig genomen heeft. Daar was het mij in de eerste plaats om te doen."