Voor het eerst muizen geboren uit twee vaders

In theorie zou de techniek een koppel mannen toelaten een kind te hebben, waarbij de ene man het sperma levert en de andere de eicel, zei Gonen, die niet bij het onderzoek betrokken was.

Eén man zou zelfs voor het eitje en het sperma kunnen zorgen, wat volgens Gonen "meer zou lijken op klonen, zoals men met het schaap Dolly gedaan heeft".

Jonathan Bayerl en Diana Laird, experten in stamcellen en voortplantingstechnieken aan de University of California, San Francisco, schreven in een commentaarstuk in Nature dat niets het succes garandeert van de techniek bij menselijke stamcellen.

Desondanks noemen ze de studie een "mijlpaal in de reproductieve biologie". Volgens hen kan de techniek mogelijk gebruikt worden om een bedreigde diersoort te redden waarvan enkel nog een mannelijk exemplaar overblijft.

Gonen merkte van haar kant op dat de procedure momenteel nog "extreem inefficiënt" was, met 99 procent van de embryo's die het niet overleven.

Bij mensen zou de procedure bovendien nog problematischer zijn, zo zei ze, aangezien een zwangerschap van negen maanden, tegenover drie weken bij muizen, de risico's op mislukking zou vergroten.

Bovenop die technische problemen komen ook nog ethische vragen. "Het feit dat iets kunnen doen, wil niet noodzakelijk zeggen dat we het ook moeten doen - in het bijzonder als het gaat om een nieuw menselijk wezen", zo zei Gonen.

De studie is de laatste in een rij van pogingen om muisembryo's in een laboratorium te maken. Verleden zomer creëerden onderzoekers in Californië en Israël 'synthetische' muisembryo's zonder het sperma van een vader of een eicel of baarmoeder van een moeder.

Die embryo's weerspiegelden natuurlijke muisembryo's tot iets meer dan acht dagen na de bevruchting. Ze bevatten dezelfde structuren, waaronder een structuur die leek op een kloppend hart. Geleerden zeggen dat die verwezenlijking eventueel de basis kan vormen voor het aanmaken van synthetische menselijke embryo's voor onderzoek in de toekomst.

De studie van Hayashi en zijn team is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op persberichten van de persbureaus Agence France-Presse en Associated Press.